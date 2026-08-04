«El Árbol del Buen Trato» convoca a estudiantes para promover los derechos de la niñez

La Secretaría de Desarrollo Social, a través del área de Primera Infancia, trasladó la propuesta artística «El Árbol del Buen Trato» al ingreso del Consejo Escolar con el objetivo de continuar promoviendo la reflexión sobre los derechos de niñas y niños y fortalecer los vínculos basados en el respeto, la empatía y la buena convivencia.

La iniciativa se enmarca en las acciones que el Municipio lleva adelante en conjunto con UNICEF, tomando como eje central la promoción y protección de los Derechos de la Niñez.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de los niveles Inicial y Primario de todas las instituciones educativas del distrito. Al pie del árbol se encuentran corazones que podrán ser retirados por los equipos directivos de cada establecimiento para ser reproducidos y distribuidos entre los alumnos.

La propuesta invita a que cada niña y cada niño escriba un deseo, un mensaje o una reflexión relacionada con el buen trato. La actividad se desarrollará dentro de cada institución educativa, generando un espacio de participación, expresión y compromiso con la construcción de vínculos saludables.

Una vez finalizada la actividad, las producciones deberán ser acercadas nuevamente al pie del árbol, donde serán reunidas para conformar una muestra colectiva. Posteriormente, los textos serán difundidos de manera anónima, representando el aporte de todas las comunidades educativas que se sumen a esta propuesta que busca fomentar una cultura del respeto y el cuidado desde la infancia.