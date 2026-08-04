EducoAgro 2026 se realizará del 10 al 13 de septiembre y tendrá una edición especial por los 150 años de San José

La tradicional muestra EducoAgro ya tiene fecha confirmada para su edición 2026. El evento se desarrollará del 10 al 13 de septiembre en el predio del Colegio San José y este año tendrá un significado especial al formar parte de las celebraciones por los 150 años de la histórica institución educativa de Balcarce.

El lanzamiento oficial contó con la participación del secretario de Gobierno de la Municipalidad, Ricardo Stoppani; el director del Nivel Secundario del Colegio San José, Pablo Vergara; la representante legal del establecimiento, Andrea Silvina; e Ignacio Melucci y Enrique Bourdette, en representación de Agricultores Unidos de Balcarce.

Durante la presentación, Melucci destacó el valor simbólico que tendrá esta nueva edición. «Vamos a celebrar los 150 años de San José de Balcarce asociando un evento tan importante como EducoAgro, una de las celebraciones más relevantes de la ciudad y de la región sudeste», expresó.

Uno de los principales ejes temáticos de la muestra será el denominado «Camino Productivo de la Papa», una propuesta que permitirá recorrer la evolución de uno de los cultivos más representativos del partido.

Según explicó Melucci, el espacio buscará mostrar la historia de la producción papera en Balcarce, el crecimiento de las familias vinculadas a la actividad, el proceso de industrialización y la incorporación de nuevas tecnologías y buenas prácticas agrícolas orientadas al cuidado del ambiente.

«La papa nos identifica desde lo productivo, lo familiar y el desarrollo económico. Queremos contar esa historia y también mostrar cómo hoy la producción incorpora innovación y sustentabilidad», remarcó.

De esta manera, EducoAgro 2026 volverá a reunir al sector educativo, productivo y agroindustrial en una muestra que, además de exhibir los avances del campo, pondrá en valor la identidad productiva de Balcarce en el marco de un aniversario histórico para el Colegio San José.