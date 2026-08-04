La Liga Balcarceña de Fútbol redefine el Clausura 2026 con un nuevo formato

La Liga Balcarceña de Fútbol confirmó que el Torneo Clausura 2026 se disputará con un formato renovado, introduciendo modificaciones significativas respecto a ediciones anteriores y apostando por una competencia más dinámica desde su fase inicial.

El certamen estará conformado por tres zonas de cuatro equipos cada una. Durante la primera etapa, los conjuntos se enfrentarán dentro de su grupo en partidos de ida y vuelta, completando un total de seis fechas por equipo.

Una vez finalizada esta fase, accederán a los playoffs los dos mejores equipos de cada zona junto a los dos mejores terceros, conformando así un cuadro de ocho clasificados.

A partir de allí comenzará la instancia decisiva del torneo, que se desarrollará bajo el sistema de eliminación directa. Los cruces correspondientes a cuartos de final, semifinal y final se disputarán a partido único, lo que añadirá un condimento especial a cada encuentro, donde no habrá margen de error.

Otro de los puntos destacados del nuevo esquema es la forma en que se integrarán las zonas. Las mismas se definirán en función de la tabla de posiciones del actual Torneo Apertura, una vez concluida la undécima fecha.

De esta manera, la Zona A estará integrada por el primero, el sexto, el noveno y el duodécimo; la Zona B por el segundo, el quinto, el octavo y el undécimo; mientras que la Zona C la conformarán el tercero, el cuarto, el séptimo y el décimo.

Con este formato, la Liga busca equilibrar la competencia y sostener el interés a lo largo de todas las etapas, generando cruces atractivos desde el inicio y una definición vibrante en la recta final, además de poder concluir la competencia a fin de año.