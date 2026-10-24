Abdías Lescano logró el tercer puesto en el Campeonato Argentino de Gravel

El ciclista balcarceño Abdías Lescano tuvo una destacada actuación en el Campeonato Argentino de Gravel, que se desarrolla este sábado y domingo en Laguna de los Padres, donde consiguió el tercer puesto en la categoría Máster A y se quedó con la medalla de bronce.

La competencia, que reúne a representantes del ciclismo de montaña de distintos puntos del país, marcó el debut de Lescano en esta disciplina. La prueba principal tenía previsto un recorrido de 81 kilómetros, pero las condiciones climáticas y el mal estado del terreno obligaron a modificar el trazado.

Finalmente, los competidores debieron completar cuatro vueltas a un circuito de 17,5 kilómetros, para totalizar 72 kilómetros. El recorrido presentó una exigencia importante, con caminos rurales y senderos afectados por el barro, lo que añadió dificultad al desarrollo de la carrera.

En ese contexto, Lescano consiguió meterse en el podio de su categoría y sumar una medalla de bronce en su primera participación en esta modalidad del ciclismo.

Nueva competencia este domingo

La actividad para el representante de Balcarce continuará este domingo, cuando participe en los 51 kilómetros del Campeonato Argentino de Gravel Sprint.

En esa prueba deberá completar tres vueltas al circuito previsto para la jornada, con el objetivo de volver a ser protagonista en una nueva exigencia del certamen nacional.