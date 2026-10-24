Juegos Bonaerenses 2026: Balcarce terminó en el puesto 113 del medallero

Con Quilmes en lo más alto del medallero, finalizaron los Juegos Bonaerenses 2026, cuya etapa final se desarrolló en Mar del Plata y localidades de la zona. La competencia reunió a más de 30.000 finalistas durante cuatro jornadas, con actividades en 117 disciplinas distribuidas en 66 escenarios.

En ese marco, el municipio de Balcarce se ubicó en el puesto 113 de los 135 distritos participantes. La delegación local obtuvo tres medallas: una de oro, una de plata y una de bronce. Durante su estadía en la ciudad anfitriona, los representantes balcarceños se alojaron en el Hotel Torres de Manantiales.

Quilmes, en lo más alto del medallero

El distrito de Quilmes se consagró campeón de esta edición al sumar 60 medallas, distribuidas en 40 de oro, 11 de plata y nueve de bronce.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno bonaerense, la delegación quilmeña tuvo una destacada actuación en atletismo y natación, disciplinas que concentraron una importante cantidad de preseas. También sumó resultados en handball, hockey, patín, sóftbol y tenis.

En las competencias destinadas a personas con discapacidad se destacó el fútbol PCD, mientras que en el área cultural sobresalió la danza folclórica.

Los municipios del Gran Buenos Aires ocuparon la mayor parte de los primeros diez puestos del medallero. Las excepciones fueron General Pueyrredón, que alcanzó el sexto lugar y fue anfitrión de la etapa final, y La Plata, que se ubicó en la octava posición.

Una nueva edición de la competencia provincial

Los Juegos Bonaerenses convocaron a participantes de los 135 municipios de la provincia, con propuestas deportivas y culturales destinadas a distintas categorías.

La etapa final volvió a tener como sede principal a Mar del Plata, donde durante cuatro días se desarrollaron las competencias que definieron las posiciones finales y consagraron a los distritos más destacados de la edición 2026.