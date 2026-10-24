Productores apícolas de Balcarce accedieron a créditos con tasa de interés cero

Productores apícolas de Balcarce accedieron a nuevas líneas de financiamiento impulsadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario. La firma de los contratos se realizó este viernes en las instalaciones de la Subsecretaría de Producción y Empleo del municipio.

La actividad contó con la presencia del asesor de la cartera agraria bonaerense, Alan Feito; la concejal Sol Di Gerónimo; el titular del área productiva comunal, Martín Carballo; y la directora de Desarrollo e Innovación de la Subsecretaría, Mariana Berardo. También participaron autoridades del Partido Justicialista local.

Una de las principales características de estas herramientas crediticias es que cuentan con una tasa de interés del 0%, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento y acompañar el desarrollo de los emprendimientos apícolas.

Durante la presentación, Feito destacó que las políticas públicas de asistencia financiera apuntan a amortiguar los costos operativos de la actividad, estimular la inversión privada y mejorar la competitividad de la producción bonaerense.

La iniciativa también busca fortalecer el papel de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de empleo genuino y dinamizadoras de la economía local.

Continuidad de las gestiones para el sector productivo

El otorgamiento de los créditos es resultado de las gestiones iniciadas en agosto pasado, cuando funcionarios provinciales mantuvieron una reunión de trabajo con empresarios y productores de Balcarce para presentar las alternativas de financiamiento disponibles para el sector agroindustrial.

En aquel encuentro se brindaron detalles sobre distintas herramientas crediticias destinadas a acompañar a las pequeñas y medianas empresas y promover inversiones productivas.

Con la firma de los contratos, los productores apícolas locales concretaron el acceso a estas líneas de financiamiento, orientadas a sostener y potenciar el desarrollo de la actividad en el distrito.