Psicólogos bonaerenses volverán a suspender la atención a afiliados de IOMA

La jornada está prevista para el jueves 29 de octubre y será la segunda protesta de estas características durante el mes. El reclamo se origina en una deuda que, según los profesionales, comprende los honorarios correspondientes a julio, agosto y septiembre.

La medida alcanzará a los psicólogos que integran el Distrito XI del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, que comprende los municipios de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Chascomús, General Belgrano, General Paz, Magdalena, Monte, Pila y Punta Indio.

Un reclamo que se mantiene

La nueva jornada de protesta reeditará la medida realizada el viernes 2 de octubre, cuando, por decisión del Colegio de Psicólogos bonaerense, los profesionales suspendieron la atención a todos los afiliados de IOMA.

Ante la falta de respuestas al reclamo por los pagos pendientes, los trabajadores resolvieron volver a interrumpir las prestaciones durante una jornada para visibilizar la situación que atraviesa el sector.

De esta manera, los psicólogos insistirán con el reclamo por la regularización de los honorarios y el cumplimiento de las obligaciones de la obra social provincial.