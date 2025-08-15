10.3 C
Abdías y Shalom Lescano destacados en un duatlón

Abdías y Shalom Lescano se quedaron con el segundo puesto en la general del duatlón realizado días atrás en Villa Cacique Barker, registrando un tiempo de 1h24m45s y el primer puesto en su categoría.

Shalom en la parte de running comenzó con 4 km, dando la posta a Abdías que tuvo que recorrer 30 km de MTB, realizando dos giros de 15 km y finalizando nuevamente Shalom los últimos 4 km.

Viaje  

Mañana, Shalom junto a la Selección Argentina de Atletismo estará partiendo desde Ezeiza rumbo a Asunción en Paraguay para afrontar los Juegos Panamericanos Juniors. 

La atleta balcarceña participará el viernes 22 en los 3000 metros con obstáculos, evento que se estará transmitiendo el canal TyC Sport.

