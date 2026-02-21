Abogado laboralista advirtió que «5 millones de trabajadores están en negro o mal registrados» y que «menos del 1% inicia juicios»

El debate por la situación laboral en la Argentina volvió a instalarse con fuerza tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral. En ese contexto, abogados laboralistas advirtieron que la iniciativa será judicializada y pusieron en duda uno de los ejes centrales del discurso oficial: la existencia de una supuesta “industria del juicio”.

Fernando Forio, abogado laboralista y miembro fundador de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del Plata, sostuvo que el proyecto “terminará en los tribunales”, aunque consideró poco probable que prospere una medida cautelar que suspenda la totalidad de la norma. Según anticipó, uno de los principales focos de debate será su constitucionalidad.

Más allá de la discusión jurídica, el letrado centró su análisis en dos datos que —a su entender— desarman el argumento de una litigiosidad excesiva. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, explicó, existe un universo estimado de entre 9 y 9,5 millones de trabajadores. De ese total, alrededor de 5 millones se encuentran en situación de informalidad o con registración deficiente, lo que representa cerca del 50%.

Sin embargo, afirmó que menos del 1% de esa masa laboral inicia juicios. “Si millones de trabajadores están en condiciones de reclamar por irregularidades y solo una porción mínima lo hace, no se puede hablar de industria del juicio”, planteó. Entre las razones de esa baja litigiosidad, mencionó los tiempos prolongados de la Justicia, la naturalización del empleo informal y la necesidad urgente de conseguir un nuevo trabajo.

Forio agregó que aproximadamente la mitad de los expedientes laborales corresponde a accidentes de trabajo, lo que reduce aún más la proporción de demandas vinculadas a la falta de registración o a despidos irregulares. En ese marco, comparó la situación con otros fueros donde —según indicó— el nivel de judicialización es sensiblemente mayor.

En relación con el impacto económico de la reforma, el abogado cuestionó la expectativa oficial de que los cambios generen empleo formal. Recordó que tras modificaciones previas, como la eliminación de multas por trabajo no registrado, no se produjo un incremento del empleo registrado y, por el contrario, se verificaron pérdidas de puestos de trabajo.

A su criterio, el escenario actual combina un aumento de la informalidad, salarios deteriorados y crecimiento del pluriempleo, factores que reducen la capacidad de reclamo de los trabajadores. “La reforma implica un cambio estructural que afectará tanto a quienes ya están en el mercado laboral como a quienes ingresen en el futuro”, advirtió, y señaló que podría profundizar la precarización.

Finalmente, Forio remarcó que la experiencia histórica demuestra que las reformas laborales no siempre se revierten completamente, aun cuando cambian las mayorías políticas. Por ello, consideró fundamental el debate social y sindical sobre el alcance y las consecuencias de la norma recientemente aprobada.

