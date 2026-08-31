Accidente de tránsito en calle 11: un motociclista cayó al pavimento

Poco antes de las 19 de este lunes se registró un accidente de tránsito en calle 11, casi en la intersección con 26, donde un joven que circulaba en una motocicleta tipo cross sufrió una caída.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el motociclista habría perdido el control del rodado al realizar una maniobra de giro, debido a la acumulación de agua sobre la calzada. La moto se cruzó y el joven terminó cayendo sobre el pavimento, sufriendo golpes en un tobillo y rodilla.

Un médico que se encontraba en las inmediaciones se acercó para asistir al motociclista y permaneció junto a él hasta la llegada de una ambulancia del SAME, que posteriormente se hizo cargo de la atención.

En el lugar trabajó personal de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.