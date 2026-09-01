Transportistas se concentrarán frente al Estadio Municipal por las multas al estacionar acoplados

Un grupo de transportistas de Balcarce anunció una concentración para este viernes 4 de septiembre en las inmediaciones del Estadio Municipal, sobre avenida Centenario, a raíz de las multas que comenzaron a recibir por el estacionamiento de acoplados en distintos sectores de la ciudad.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, el reclamo de los camioneros apunta principalmente a la falta de un espacio destinado al estacionamiento de los acoplados y equipos de transporte. Los trabajadores sostienen que contar con un predio permitiría retirar los vehículos de las calles y, al mismo tiempo, evitar las molestias que esta situación genera entre los vecinos.

El malestar se incrementó en las últimas horas luego de que varios transportistas recibieran infracciones por dejar estacionados sus acoplados en la vía pública. Ante este escenario, decidieron organizar una concentración sobre avenida Centenario para visibilizar el reclamo y solicitar una solución.

“Pedimos un lugar seguro para poder dejar los equipos. Hoy nos vemos obligados a dejar los acoplados en las avenidas”, señaló uno de los responsables de la organización.

Los transportistas remarcaron que comprenden las dificultades que ocasiona el estacionamiento de los acoplados en zonas urbanas, pero consideran necesario que se habilite un predio donde puedan dejar los equipos de manera segura y sin afectar la circulación ni a los vecinos.

La concentración busca abrir un canal de diálogo con las autoridades municipales para encontrar una alternativa que permita resolver el conflicto.