El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informe sobre la situación de la salud mental en Balcarce

El Concejo Deliberante de Balcarce aprobó por unanimidad un pedido de informe dirigido al área de Salud Mental del Hospital Municipal Subzonal, con el objetivo de conocer con mayor precisión cuál es la demanda de atención existente actualmente y cuáles son las principales problemáticas que atraviesan a la comunidad.

El proyecto fue presentado por la concejal María Alejandra Marchegiani, quien planteó la necesidad de contar con información concreta que permita dimensionar la situación local y, a partir de ese diagnóstico, pensar herramientas que contribuyan a acompañar y fortalecer el trabajo que lleva adelante el personal de salud mental.

“Está bueno saber en Balcarce cuáles son las principales problemáticas o situaciones en salud mental y saber en qué edades se dan con mayor índice”, explicó Marchegiani durante la sesión.

La edil destacó especialmente el trabajo que desarrolla el equipo del Hospital Municipal, al considerar que allí se canaliza una parte importante de las demandas y derivaciones vinculadas con la salud mental.

En este sentido, el pedido de informes busca conocer no solamente la cantidad y las características de las atenciones que se realizan, sino también cuáles son las principales problemáticas detectadas, los grupos etarios más afectados y las demandas que requieren mayor intervención.

Además, la iniciativa apunta a obtener información sobre las fortalezas y debilidades del área, los recursos con los que cuenta actualmente y las necesidades que presenta para desarrollar su tarea.

Desde el Concejo Deliberante señalaron que disponer de este diagnóstico permitirá contar con mayores herramientas para analizar la realidad de la salud mental en Balcarce y evaluar de qué manera el cuerpo legislativo puede acompañar, desde su rol, el trabajo que realizan los profesionales y equipos especializados.

La aprobación unánime del pedido refleja así el interés del cuerpo deliberativo en profundizar el conocimiento sobre una problemática que atraviesa a distintos sectores de la comunidad y que requiere respuestas sustentadas en información concreta sobre la realidad local.