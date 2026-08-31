Un orgullo para Balcarce: Fernando García será incorporado a la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria

El reconocido investigador y consultor Fernando García será incorporado a la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, una de las instituciones de mayor prestigio del ámbito científico y agropecuario argentino.

La noticia, adelantada por FM 100.9, fue confirmada oficialmente en las últimas horas a través de una nota firmada por el presidente de la Academia, Jorge O. Errecalde, mediante la cual se le comunicó a García su designación.

La distinción reconoce su extensa trayectoria y sus aportes a la ciencia, particularmente en áreas de enorme importancia para la producción agropecuaria como la fertilidad y el manejo de los suelos y la nutrición de los cultivos.

Para Balcarce se trata, además, de un reconocimiento que trasciende lo estrictamente académico. García ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional vinculado a nuestra ciudad y ha construido, a lo largo de los años, un fuerte reconocimiento entre colegas, productores, investigadores y estudiantes.

Quienes han compartido distintos momentos de su carrera destacan no sólo sus conocimientos y su permanente compromiso con la investigación y la producción, sino también su calidad humana. Es una persona muy apreciada y respetada por quienes lo conocen.

Una destacada trayectoria profesional

García nació en Olivos y es egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Luego realizó su Maestría y Doctorado en Agronomía en Kansas State University, en Estados Unidos.

Su recorrido profesional lo llevó a desempeñarse como investigador del INTA en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, institución con la que mantuvo una estrecha relación durante una importante etapa de su carrera.

También fue Director Regional del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas (IPNI), Programa Latinoamérica Cono Sur, desde donde tuvo una activa participación en el desarrollo y difusión de conocimientos relacionados con la nutrición vegetal y el manejo de los suelos.

Actualmente se desempeña como consultor privado en fertilidad y manejo de suelos y nutrición de cultivos, y continúa ligado al ámbito académico como profesor libre de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce.

A su vez, preside la Comisión 3.3 Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal de la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo (IUSS). También es asesor experto externo de Fertilizar y coordinador técnico principal de un simposio especializado.

Un reconocimiento a nivel nacional

Con su incorporación, Fernando García pasará a formar parte de un cuerpo académico integrado por reconocidas figuras de la ciencia y de la producción agropecuaria argentina.

La designación representa la culminación de una trayectoria construida durante décadas entre la investigación, la docencia, la actividad profesional y el permanente vínculo con el sector productivo.

Para Balcarce, su incorporación a la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria constituye también un motivo de orgullo y un reconocimiento a la trayectoria de uno de los profesionales que, desde nuestra ciudad, ha logrado proyectar sus conocimientos y aportes al ámbito científico nacional e internacional.