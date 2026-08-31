Detuvieron a un hombre de 35 años que tenía pedido de captura por robo

Personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce detuvo en las últimas horas a un hombre de 35 años sobre quien pesaba una orden de detención por el delito de robo.

El procedimiento se llevó a cabo en calle 14, entre 23 y 25, donde los efectivos lograron localizar y detener al individuo, quien era requerido por el Tribunal en lo Criminal N.º 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Tras mantener comunicación con el magistrado requirente, se avaló el procedimiento realizado y se dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N.º 15 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.