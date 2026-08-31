La Municipalidad recuerda cómo actuar ante vehículos o personas sospechosas

La Municipalidad de Balcarce recordó a la comunidad la importancia de dar aviso inmediato ante la presencia de vehículos sospechosos o personas que mantengan actitudes que llamen la atención en distintos sectores de la ciudad.

Ante este tipo de situaciones, los vecinos pueden comunicarse al 103, para dar intervención al Centro Operativo de Monitoreo (COM), o directamente al 911 para solicitar asistencia policial.

Desde el Municipio remarcaron que un aviso realizado a tiempo permite activar los mecanismos de prevención, verificar la situación mediante las cámaras de seguridad cuando exista cobertura en el sector y coordinar rápidamente la intervención de las fuerzas policiales.

Asimismo, se solicitó que, siempre que sea posible y sin exponerse ni intervenir personalmente, los vecinos aporten información que pueda resultar útil para la intervención de las autoridades.

Entre los datos que pueden facilitarse se encuentran la ubicación, características del vehículo, color, patente, cantidad de personas involucradas y la dirección en la que se desplazaron.

La recomendación apunta a fortalecer la prevención y la respuesta ante situaciones que puedan resultar sospechosas, priorizando siempre la seguridad de quienes realizan el aviso.