Balcarce celebra el 161° aniversario de la creación del Partido

Este 31 de agosto, Balcarce conmemora el 161° aniversario de la creación del Partido, una fecha que invita a recorrer la historia de la comunidad, reconocer el camino construido a lo largo de más de un siglo y medio y renovar la mirada hacia los desafíos y oportunidades del futuro.

A lo largo de estos 161 años, Balcarce fue creciendo a partir del esfuerzo de generaciones que dejaron su huella en cada barrio, en las instituciones, en el campo y en la ciudad. Hombres y mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyeron a construir una identidad profundamente vinculada con el trabajo, la solidaridad, el compromiso y el sentido de pertenencia.

El aniversario representa también una oportunidad para valorar el presente y proyectar el desarrollo del Partido, con el desafío de generar más oportunidades, mejorar los servicios y fortalecer los espacios que favorezcan el crecimiento de quienes viven en Balcarce y de quienes eligen la ciudad como destino.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar trabajando junto a los vecinos, instituciones, productores, comerciantes, emprendedores y organizaciones de la comunidad, bajo la premisa de que el crecimiento y el desarrollo son una construcción colectiva.

En este nuevo aniversario, la celebración se presenta como un momento para reconocer las raíces y agradecer el aporte de quienes hicieron posible la historia de Balcarce, pero también para asumir el compromiso de seguir construyendo el futuro.

Con la mirada puesta en los próximos años, el Municipio convocó a renovar el compromiso con la comunidad y con el territorio, entendiendo que el futuro se construye día a día, a través de la participación, la responsabilidad y el sentido de pertenencia.