Balcarce incorporó herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al turismo

Integrantes del equipo de la Subsecretaría de Turismo de Balcarce participaron durante agosto de una instancia de formación en Inteligencia Artificial aplicada al turismo, en el marco del HakIAton Turismo, una propuesta impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Hak Team y otros actores del ecosistema tecnológico.

La capacitación reunió a participantes seleccionados entre cientos de postulantes y estuvo orientada a incorporar herramientas de inteligencia artificial para abordar desafíos concretos vinculados con la actividad turística.

La propuesta combinó formación, experimentación y trabajo colaborativo, con el objetivo de transformar problemáticas y necesidades del sector en ideas y soluciones innovadoras. A lo largo del proceso, los participantes pudieron explorar nuevas herramientas y metodologías para aplicar estos recursos a situaciones reales de la industria.

Entre los principales ejes abordados se encontraron las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial para la creación de contenidos, la comunicación, la promoción de destinos y el desarrollo de campañas, además de otras aplicaciones vinculadas con la gestión turística.

Como parte de la experiencia, se desarrolló posteriormente una instancia intensiva en la que distintos equipos llevaron los conocimientos adquiridos a casos concretos de la industria turística, elaborando propuestas mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Desde la Subsecretaría de Turismo destacaron que la participación en este espacio representa una oportunidad para incorporar nuevos conocimientos y fortalecer las capacidades del equipo, en un contexto en el que la transformación digital adquiere cada vez mayor relevancia para la gestión, comunicación y promoción de los destinos.

La experiencia también permitió conocer nuevas metodologías de trabajo y compartir aprendizajes con participantes provenientes de diferentes perfiles, generando un espacio de intercambio y colaboración en torno a los desafíos y oportunidades que plantea la incorporación de nuevas tecnologías al turismo.