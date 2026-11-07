Sembrando Futuro alcanzó los 1.000 egresados en Balcarce desde su creación

El programa Sembrando Futuro alcanzó un nuevo hito en Balcarce al llegar a los 1.000 egresados desde su puesta en marcha en 2018. La iniciativa, impulsada por McCain Argentina junto con Fundación Forge, celebró una nueva edición de su ceremonia de graduación, en la que 126 jóvenes finalizaron su formación en habilidades personales, sociales y laborales.

El encuentro reunió a los graduados, sus familias, autoridades municipales, representantes de instituciones educativas, empresas aliadas y referentes de McCain, en una jornada que puso en valor el esfuerzo de los participantes y el trabajo conjunto para generar oportunidades de desarrollo e inserción laboral.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Esteban Reino; la profesora Sandra Itria, inspectora de Nivel Secundario a cargo de la Jefatura Distrital; y la inspectora de Nivel Secundario Silvia Buceta. Durante sus intervenciones, destacaron la importancia de este tipo de propuestas para acompañar a los jóvenes en su formación y facilitar su acceso al mundo del trabajo.

Sembrando Futuro nació hace ocho años con el objetivo de acompañar a jóvenes de entre 17 y 24 años en su transición hacia la vida adulta y brindarles herramientas para acceder a su primer empleo formal. La capacitación es gratuita y contempla el desarrollo de competencias como comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad, confianza personal y preparación para los desafíos del ámbito laboral.

«Alcanzar los 1.000 egresados es mucho más que un número. Son mil historias de jóvenes que se animaron a aprender, crecer y desafiarse para construir sus propios proyectos de vida. Los 126 graduados de este año son protagonistas de este logro», destacó Lucila Martínez, líder del programa Sembrando Futuro.

Una red de empresas que acompaña la formación

Uno de los pilares de la iniciativa es la articulación entre el sector privado, las instituciones educativas y el Estado. Actualmente, 70 empresas integran la red de aliados del programa y colaboran mediante paneles con profesionales, simulacros de entrevistas laborales, clases técnicas, mentorías y oportunidades de contratación.

Durante 2026, 20 empresas participaron activamente de las actividades formativas, con el aporte de 81 voluntarios que compartieron sus experiencias y conocimientos con los jóvenes. En el marco de la graduación, las compañías recibieron un reconocimiento por su compromiso con la propuesta.

Por su parte, Matías Victory, director de Recursos Humanos para Cono Sur de McCain, expresó su satisfacción por el crecimiento alcanzado y destacó la importancia del trabajo conjunto para abordar los desafíos de la empleabilidad juvenil.

«Hoy, alcanzar los 1.000 egresados nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con la comunidad. Sabemos que un desafío como la empleabilidad juvenil no puede abordarse de manera individual: requiere del trabajo conjunto entre empresas, organizaciones, instituciones educativas y el sector público», señaló.

Los egresados compartieron sus experiencias

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio de Eunice Cambiaso, Marcos Martínez y Germaine Nucete Costa, quienes representaron a sus compañeros y compartieron los aprendizajes que les dejó su paso por el programa.

Los jóvenes destacaron que la experiencia no solo les permitió incorporar herramientas para ingresar al mundo laboral, sino también superar miedos, fortalecer la confianza en sí mismos, generar vínculos y descubrir nuevas capacidades.

«Hoy no termina nuestro camino, empieza. Conseguir un empleo formal, independizarnos y construir el futuro que soñamos es lo que viene», expresaron durante el cierre de la ceremonia.

Mientras se celebraba este nuevo logro, otros 50 jóvenes ya comenzaron su formación, dando continuidad a una propuesta que busca transformar oportunidades educativas en proyectos de vida.

Con ocho años de trayectoria y 1.000 egresados, Sembrando Futuro se consolida como una iniciativa de formación y empleabilidad juvenil en Balcarce, con el objetivo de ampliar las oportunidades de las nuevas generaciones y fortalecer su vinculación con el mundo del trabajo.