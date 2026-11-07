Los Pinos será escenario de una jornada para promocionar el desarrollo vitivinícola de Balcarce

En el marco de las actividades previstas por el 126º aniversario de Los Pinos, el próximo sábado 14 de noviembre se llevará adelante la Jornada de Promoción “Balcarce, nuevo origen del vino”, una propuesta que buscará poner en valor la producción vitivinícola del distrito y vincularla con la gastronomía y el turismo local.

La iniciativa propone mucho más que una jornada dedicada al vino: será una experiencia que combinará producción, sabores regionales y turismo, con distintas actividades destinadas a vecinos y visitantes.

Tres experiencias para descubrir la producción local

La programación estará organizada en torno a tres propuestas que permitirán conocer y disfrutar la identidad productiva, vitivinícola y gastronómica de Los Pinos y del Partido de Balcarce.

Una de ellas será el Tour por Viñedos, que contará con la colaboración de la Facultad de Ciencias Agrarias, institución que pondrá a disposición un colectivo para realizar un recorrido por los viñedos locales. La actividad permitirá conocer el desarrollo de la vitivinicultura, sus protagonistas y el potencial productivo del territorio.

También se desarrollará Balcarce se Copa, una experiencia de degustación gratuita de vinos elaborados en el distrito. En esta propuesta participarán vinerías de la ciudad, que ofrecerán la posibilidad de probar etiquetas locales, y establecimientos gastronómicos que incorporarán los vinos balcarceños a su oferta durante esa jornada.

Por último, Hecho en Los Pinos será un espacio dedicado a la identidad local, con productos regionales y cocina en vivo, donde el vino tendrá un papel destacado como ingrediente para resaltar los sabores de la gastronomía de la zona.

De esta manera, la jornada buscará promover el crecimiento de la actividad vitivinícola, visibilizar a sus productores y fortalecer el vínculo entre el vino, la gastronomía y el turismo como parte de la identidad productiva de Balcarce.