Petruccelli rechazó el aumento a ASHIRA y cuestionó el estado de limpieza de la ciudad

Un pedido del Departamento Ejecutivo ingresó en las últimas horas al Honorable Concejo Deliberante (HCD) para solicitar una redeterminación de precios del servicio de recolección de residuos y barrido que presta la empresa ASHIRA en Balcarce. Según se estima, el costo del servicio alcanzaría alrededor de los 4.000 millones de pesos anuales.

En este contexto, el concejal Gabriel Petruccelli, del espacio Potencia, adelantó que no acompañará la iniciativa y cuestionó el estado actual de la limpieza en distintos sectores de la ciudad.

En declaraciones a Radio Puntonueve, el edil sostuvo: «Voy a votar en contra. No porque desconozca que el combustible aumentó, sino porque la ciudad está cada vez más sucia».

Asimismo, apuntó contra el Departamento Ejecutivo por la falta de controles sobre el cumplimiento del contrato con la empresa prestataria. «Quien firma la concesión y tiene que controlarla es el Departamento Ejecutivo, y ese control no se ve: la barredora mecánica no pasa más y el barrido a pie llega una vez cada tanto, sin ninguna frecuencia», manifestó.

Finalmente, Petruccelli insistió en que antes de avanzar con una actualización del monto que se abona por el servicio, debería garantizarse su correcta prestación.

«Pagar más por un servicio que no se ve no tiene sentido. Cuando la ciudad esté limpia, hablamos del aumento», concluyó el concejal.

El pedido de redeterminación de precios deberá ser analizado por el cuerpo deliberativo.