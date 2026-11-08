Repudiable agresión en el fútbol local: un juez de línea recibió un piedrazo y el partido fue suspendido

Un grave episodio de violencia se registró esta tarde en el Estadio Municipal “General Balcarce”, durante el encuentro de fútbol femenino que disputaban San Lorenzo y FC Agrarias.

Cuando el partido estaba llegando a su finalización, un simpatizante de San Lorenzo arrojó una piedra que impactó contra el juez de línea Abel Javier Loza.

Como consecuencia de la agresión, el encuentro debió ser suspendido. Posteriormente, el árbitro asistente se presentó en la comisaría local, donde radicó la correspondiente denuncia.

Hasta el momento, no se logró identificar al responsable del ataque.

El episodio empañó una jornada deportiva y volvió a poner en evidencia la problemática de la violencia en el fútbol local.