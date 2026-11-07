Proponen crear un programa municipal de asistencia para jóvenes de Balcarce que estudian en otras ciudades

Un proyecto de comunicación ingresó al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Balcarce con el objetivo de advertir sobre las dificultades económicas que atraviesan numerosos jóvenes del distrito que deben trasladarse a otras localidades para cursar carreras terciarias y universitarias.

La iniciativa, presentada por la concejal Sol Di Gerónimo, pone el foco en los gastos que deben afrontar los estudiantes para sostener sus trayectorias educativas, entre ellos alquiler, alimentación, transporte, servicios y materiales de estudio.

En los fundamentos de la propuesta, la autora remarcó que la actual coyuntura económica “impacta de manera directa en las economías familiares, obligando en muchos casos a los estudiantes a trabajar, reducir gastos esenciales o discontinuar sus carreras”.

En ese sentido, el proyecto plantea la necesidad de que el Estado municipal asuma un rol activo mediante políticas públicas que permitan acompañar a los jóvenes y evitar que las dificultades socioeconómicas se conviertan en un impedimento para continuar sus estudios.

Asistencia económica y acompañamiento integral

Puntualmente, la propuesta solicita al Departamento Ejecutivo que contemple la incorporación de una partida presupuestaria específica en el Presupuesto 2027, destinada a consolidar un programa municipal de acompañamiento integral para estudiantes que cursan sus carreras fuera de Balcarce.

Entre las herramientas previstas se encuentran becas económicas, ayudas para alquiler y alojamiento en ciudades como Mar del Plata, Tandil, La Plata y Buenos Aires, asistencia para movilidad y traslados, apoyo alimentario y subsidios para la compra de bibliografía y recursos tecnológicos.

Además, el proyecto establece que la implementación de estas políticas deberá contemplar criterios transparentes de evaluación socioeconómica, con prioridad para los sectores de mayor vulnerabilidad.

También propone articular acciones con universidades, centros de estudiantes y organizaciones comunitarias, con el propósito de garantizar que la asistencia pueda sostenerse durante todo el ciclo lectivo.

La iniciativa será sometida a debate en el ámbito del Concejo Deliberante y busca avanzar en la creación de herramientas concretas para acompañar a los jóvenes de Balcarce que eligen continuar su formación académica en otras localidades.