Los Pinos celebrará su 126º aniversario con dos jornadas de música, tradición y actividades para toda la familia

En la “Sala de los Intendentes” del Palacio Municipal se presentó el programa de actividades previsto para celebrar el 126º aniversario de la localidad de Los Pinos, que tendrá lugar el sábado 14 y domingo 15 de noviembre con propuestas culturales, musicales y tradicionalistas destinadas a toda la familia.

Del encuentro participaron el delegado municipal, Gustavo Monroy; el titular de la Sociedad de Fomento Somos Pinenses, Emiliano “Pampita” Pellegrino; la directora de la Escuela Primaria Nº 19, Ana Verónica Schmidt, y Lía Gaiero, integrante de la entidad fomentista.

Durante la presentación, Pellegrino destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando las instituciones de la localidad, vecinos, agrupaciones y colaboradores para llevar adelante una nueva celebración. También valoró el acompañamiento de la Subsecretaría de Turismo y la participación de artistas y bailarines que se sumaron a la propuesta.

Sábado 14: cabalgata, música y tradición

La programación comenzará el sábado a las 14.30 con una cabalgata organizada por los Gauchos Peregrinos de la Virgen. La concentración será en avenida Virgen del Luján y 40, desde donde partirá una columna rumbo a Los Pinos, con llegada prevista entre las 17.30 y las 18.

La participación será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. Al arribar a la localidad se realizará la recepción de los jinetes y, en adhesión al aniversario, se celebrará una misa en la Capilla de la Exaltación de la Cruz.

Desde las 18 quedará habilitado el escenario principal con la propuesta “Patios de Tradición”, impulsada junto a la Secretaría de Cultura de la Nación.

La grilla artística estará integrada por Grupo Fuyen, Raíces de mi Pueblo, Taller de Danzas Nativas, Ballet Folclórico Los Amigos, Lorena Salomón, Compañía de Tango Mala Junta, Enzo Sánchez, el Príncipe del Acordeón, Grupo Quimera y Paqui La Diosa, quien tendrá a su cargo el cierre con una bailanta popular.

Además, habrá un patio gastronómico y puestos de artesanos de Balcarce y otras localidades, que acompañarán los festejos en el entorno de la plaza principal.

Domingo 15: desfile tradicionalista y espectáculos

Las actividades del domingo comenzarán a las 8 con la concentración de delegaciones, instituciones y agrupaciones tradicionalistas en el arco de ingreso a la localidad, junto a la imagen de la Virgen.

Entre los participantes confirmados se encuentran Amigos de los Fierros, Agricultores Unidos de Balcarce y Amigos de los Autos Antiguos, además de distintas entidades tradicionalistas de la región.

Una de las novedades de esta edición será la realización de una jura, prevista para las 9.30, destinada a reconocer el trabajo y la dedicación de quienes preparan sus caballos y emprendados para participar del desfile. La evaluación estará a cargo de Pichi Lucero, Diego González y Américo “Toto” Aguirre, reconocido referente de las antiguas celebraciones tradicionalistas de Los Pinos.

A las 10 tendrá lugar el acto protocolar, con el izamiento del pabellón nacional, la entonación del Himno Nacional Argentino y palabras alusivas. A las 10.30 comenzará el tradicional desfile por las calles de la localidad.

Una vez finalizada la recorrida, vecinos y visitantes podrán compartir el almuerzo y disfrutar de la jornada al aire libre.

Desde las 14 se retomarán las actividades en el escenario, con la entrega de premios del desfile y distinciones a personalidades que serán reconocidas durante el encuentro.

La propuesta musical incluirá las presentaciones de Raíces de mi Pueblo, Daniel Garbizu, Sonkoy Manta, La Pulpera, Pampa Dúo, Estampa Criolla, Ezequiel Méndez y Darío Gómez, Emiliano “Pampita” Pellegrino junto a Sebastián Briz y Los Boyeritos del Litoral.

El cierre de los festejos está previsto para alrededor de las 19.30, con la presentación de Los Águilas de la Cumbia, provenientes de Tandil.

Una celebración que reúne a toda la comunidad

Desde la organización destacaron especialmente el compromiso de las instituciones educativas, el club, la Sociedad de Fomento, los vecinos y los auspiciantes que colaboran para concretar una nueva edición de los festejos.

La celebración busca poner en valor la historia, las costumbres y el sentido de pertenencia de la comunidad pinense, además de ofrecer un espacio de encuentro para quienes lleguen desde Balcarce y otras localidades de la región.

En ese marco, también se anunció que el sábado se realizará una recorrida por las bodegas del Partido de Balcarce, que tendrá como destino final los festejos en Los Pinos, integrando así la propuesta turística y productiva del distrito.

Finalmente, se informó que, en caso de que las condiciones climáticas impidan el desarrollo de las actividades al aire libre, los espectáculos serán trasladados al interior del Club Deportivo Los Pinos.