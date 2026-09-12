Accidente vial en avenida Del Valle y calle 12

Durante la tarde de este sábado, poco después de las 17, se registró un accidente vial en la intersección de avenida Del Valle y calle 12.

Por motivos que no fueron precisados, una moto de baja cilindrada impactó contra la parte trasera de un utilitario Peugeot Partner.

Como consecuencia del impacto, una mujer debió ser asistida en el lugar por una ambulancia del SAME, debido a los golpes que presentaba.

En el lugar también trabajaron personal de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal.