Lichii Mollaretti: el maquinista que convirtió a “La Nona” en una figura de las redes

Lichii Mollaretti es un maquinista agrícola oriundo de Cruz Alta, Córdoba, que alcanzó una importante popularidad en las redes sociales a partir de los contenidos que comparte sobre su trabajo en el campo y, especialmente, sobre sus jornadas a bordo de una cosechadora a la que bautizó “La Nona”.

Su particular manera de relatar las experiencias vinculadas al trabajo con maquinaria agrícola hizo que sus videos comenzaran a difundirse ampliamente. Uno de los episodios que trascendió ocurrió en 2024, cuando durante una jornada nocturna detuvo la cosechadora al encontrar un ñandú sobre un nido con huevos y evitó pasar por encima.

En el marco de EduCoAgro 2026, Mollaretti dialogó con Puntonueve Noticias y dejó en claro que no se siente identificado con la figura de influencer, pese a su presencia en las redes sociales.

“Yo soy un trabajador rural. Agradezco a mis patrones que me dejen jugar con la máquina”, sostuvo.

El origen de “La Nona”

El apodo de su cosechadora surgió cuando Mollaretti consiguió el trabajo que desempeña actualmente. Según contó, sus patrones le indicaron que iba a trabajar con la máquina más “vieja” de la empresa.

A partir de esa referencia nació el nombre de “La Nona”, una denominación que luego se convirtió en una de las características de sus contenidos. Mollaretti suele hablarle a la cosechadora cuando durante las jornadas de trabajo ocurre alguna situación particular.

“He cobrado algún dinero que se lo he dado a mis jefes. Soy lo que soy porque ellos me lo permiten. Me divierto y entiendo que a mucha gente le pasa lo mismo cuando me escucha o me ve. Hoy tenemos que buscar sacarle una sonrisa a la gente. Hay muchos que la están pasando mal”, explicó.

Su presencia en EduCoAgro

Mollaretti aceptó la invitación del Colegio Rural San José y Agricultores Unidos para participar de EduCoAgro 2026 y formar parte del tradicional desafío de corte de melga.

Su presencia en la muestra permitió además acercar al público a una de las figuras que, desde las redes sociales, muestra distintas situaciones vinculadas al trabajo cotidiano de los maquinistas rurales.

Sobre su llegada a Balcarce, explicó que no cobró por participar de la actividad.

“Para venir a Balcarce yo no cobré. Solo pedí que me paguen el gasoil y me den un lugar para dormir. Más tratándose de una escuela. No cobraría un peso jamás”, afirmó.

De esta manera, la participación de Mollaretti en EduCoAgro combinó su actividad como trabajador rural con la repercusión que alcanzó en las redes sociales, manteniendo como eje su vínculo con las máquinas y el trabajo en el campo.