Identificaron a uno de los involucrados en el robo a “Casa Nacho”

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Balcarce llevó adelante durante la tarde de este viernes una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en calle 4, entre 37 y avenida Pueyrredón (39), en el marco de la investigación por el robo ocurrido días atrás en el comercio “Casa Nacho”.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a uno de los individuos que habría participado del hecho ocurrido el pasado 3 de septiembre, cerca de la medianoche.

Según se estableció, aquella noche un sujeto arrojó una piedra contra el blindex del frente del comercio hasta romperlo. Segundos después, otros dos individuos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y se sumaron al ilícito.

Durante el procedimiento realizado este viernes se secuestraron prendas de vestir consideradas de interés para la investigación.

De acuerdo con lo informado, el mismo individuo identificado en el marco de la causa habría devuelto, días después del robo, parte de los elementos sustraídos al personal policial.