La educación tuvo su festejo en la EduCoAgro

La segunda jornada de EduCoAgro 2026 tuvo ayer un motivo especial para las celebraciones: los maestros fueron reconocidos en el marco de un emotivo acto por el Día del Maestro.

Integrantes del equipo directivo del Colegio Rural San José destacaron la participación de los alumnos en la muestra, donde presentaron numerosos proyectos educativos acompañados por sus docentes.

Otro de los momentos destacados de la jornada fue la inauguración de una escultura realizada por el artista plástico Manuel Pastorino, a partir de una iniciativa del colegio.

A lo largo del día, una importante cantidad de público recorrió la muestra, pese al descenso de la temperatura registrado durante la tarde. La propuesta educativa instalada en el flamante gimnasio cubierto tuvo una elevada presencia de visitantes, especialmente de jóvenes.

También fue constante el traslado de asistentes en carretones hacia el sector donde se desarrolla la muestra dinámica organizada por Agricultores Unidos de Balcarce, con la presentación de implementos agrícolas de ayer y de hoy.

La música también formó parte de la jornada, con las actuaciones de La Raki, “Maxi” Daruch y Versionados, entre otros artistas.

Las actividades del sábado

Este sábado 12, a las 11, abrirá nuevamente la carpa educativa. A las 12 se realizará la concentración en la plaza Libertad de maquinarias, autos antiguos, instituciones tradicionalistas y empresas.

Luego se iniciará un desfile hacia el Colegio Rural San José, al que fueron invitados a participar los intendentes municipales desde 1983 hasta la actualidad.

A las 13 se llevará a cabo el descubrimiento de placas conmemorativas en homenaje a don José Manuel de la Cuadra, en el marco de los 150 años de la fundación de la ciudad de Balcarce.

Desde las 14 continuarán las muestras dinámicas, el concurso de corte de melga y las demostraciones con drones.

A partir de las 18 comenzarán los espectáculos musicales, con las actuaciones de El show de la vieja Minga y El rejunte del Sanjo, entre otras propuestas previstas para la jornada.