La EduCoAgro se trasladó al centro de la ciudad con toda su maquinaria

La 12ª edición de EduCoAgro trasladó este sábado parte de sus actividades al centro de Balcarce con una caravana de maquinaria agrícola que recorrió las calles de la ciudad.

Cerca de las 12, comenzaron a arribar al centro las máquinas de ayer y de hoy, formando una extensa fila que llegó hasta Plaza Libertad y luego emprendió el regreso hacia el predio de la Escuela Agraria San José.

En la rotonda se realizó un sencillo acto que contó con la presencia del intendente Esteban Reino. También habían sido invitados los exintendentes desde 1983 hasta la actualidad. De ellos, participaron Rafael Galindo y José Luis Pérez.

Finalizado el acto, la caravana retomó su recorrido hacia el predio de la Escuela Agraria San José, donde continuaron las actividades de la muestra.

A pesar del frío, vecinos y visitantes se acercaron para disfrutar de las muestras dinámicas, el corte de melga y los espectáculos artísticos, además de las distintas propuestas gastronómicas que forman parte de EduCoAgro.

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