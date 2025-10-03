Acto central por el «Día del respeto a la diversidad cultural»

La Municipalidad de Balcarce, en articulación con Jefatura Distrital de Enseñanza, extiende la invitación a toda la comunidad para participar del acto por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, que tendrá lugar el jueves 9 de octubre, a partir de la hora 10, en el gimnasio polideportivo del Instituto Adventista Balcarce (IAB).

La ceremonia se realizará en el marco de una fecha significativa que promueve la valoración de las distintas identidades, reconociendo la riqueza que aporta cada historia de vida a nuestra sociedad. En esta oportunidad, serán protagonistas los estudiantes de los niveles Primario y Secundario del IAB, una institución con fuerte presencia en la ciudad, ubicada en el kilómetro 79 de la ruta nacional 226.

Este encuentro se anticipa como una verdadera muestra del cruce de culturas, teniendo en cuenta que el establecimiento educativo alberga a más de doscientos jóvenes, oriundos de una veintena de países y de numerosas provincias argentinas.

Una realidad que expresa el espíritu de integración que la fecha invita a poner en valor.

Cabe destacar que el IAB se encuentra próximo a conmemorar su cuadragésimo aniversario en Balcarce, consolidándose como un espacio formativo comprometido con la educación integral y el respeto mutuo.

La jornada promete ser un momento de encuentro, emoción y reflexión, con intervenciones preparadas especialmente para rendir homenaje a la diversidad en todas sus formas.