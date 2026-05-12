martes 12, mayo, 2026

El martes 26 comienza la entrega de mercadería en Desarrollo Social

La Secretaría de Desarrollo Social informa que el próximo martes 26 de mayo comenzará la entrega de mercadería para los beneficiarios que la reciben mensualmente.

Tendrá lugar en la sede de avenida Aristóbulo del Valle y 12, en el horario de 8 a 12.

El cronograma de entrega será el siguiente:

El martes 26 de mayo para vecinos de los sectores del CIC 1 y CIC 2.

Miércoles 27, vecinos de los barrios Independencia y Gral. San Martín.

Jueves 28 de mayo, la entrega abarcara a los beneficiarios de los barrios General Belgrano y Gendarmería Nacional.

Finalmente, el viernes 29, vecinos del barrio Hipólito Yrigoyen.

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