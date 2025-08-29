Acto de vandalismo en Plaza de la Cruz

Lamentablemente, en los últimos días se registró un nuevo hecho de vandalismo en la Plaza de la Cruz, con la rotura de un cantero. Lo más preocupante es que con los mismos restos de piedra utilizados en dicho daño, posteriormente rompieron un banco del espacio público.

Este tipo de acciones no solo deterioran los ámbitos que son de uso y disfrute de toda la comunidad, sino que además generan un gasto económico en tareas de reparación y reposición, que podría destinarse a mejorar otros sectores o servicios.

La plaza es un lugar de encuentro, recreación y esparcimiento para vecinos y vecinas de todas las edades. Atentar contra su infraestructura es, en definitiva, perjudicar a toda la sociedad.

Desde el Centro Operativo de Monitoreo, no obstante, se están analizando las grabaciones disponibles con el objetivo de identificar a los responsables de este hecho.

Se insta a la ciudadanía a cuidar los espacios públicos y a colaborar con su preservación. En caso de observar comportamientos vandálicos o daños en curso, se solicita comunicarse de inmediato con el 103 para dar aviso a las autoridades correspondientes.