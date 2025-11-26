Acuerdo salarial entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Departamento Ejecutivo

El Sindicato de Trabajadores Municipales y el Departamento Ejecutivo alcanzaron un acuerdo salarial en el marco de la negociación paritaria iniciada semanas atrás.

Las áreas contables de ambas partes mantuvieron una serie de reuniones y, tras analizar la situación económica y el contexto inflacionario, definieron un incremento del 1,4% acumulativo que será abonado junto a los haberes de noviembre.

Desde el gremio indicaron que, tomando como referencia la variación del salario básico entre diciembre de 2024 y octubre de 2025 y comparándola con el IPC del mismo período, se obtuvo la cifra acordada.

El STM señaló que el acuerdo permite “asegurar la cobrabilidad, cuando muchos municipios están pagando desdoblado, en el marco de un delicado contexto económico por el cual atraviesan los municipios con la baja coparticipación y la ausencia del presupuesto provincial”.

Asimismo, remarcaron que “pese a la adversidad financiera, seguimos firme con la convicción de no aceptar bonificaciones ni bonos”.