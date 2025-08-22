10.3 C
Adelanto: Ariel Troncoso vuelve a la cárcel

Así lo dispuso la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de los Tribunales de Mar del Plata ante la apelación planteada por la abogada de la familia Briz, Adelina Martorella.

El Tribunal resolvió que Ariel Troncoso debe volver al servicio penitenciario, aunque se le otorgará una vez por mes, un día para salir, durante 8 horas, entre las 10 y las 18 horas.

De esta manera, se le da curso al recurso presentado por la Dra. Martorella y el Fiscal Rodolfo Moure. De esta manera, Tronco, asesino de Melina Briz volverá a la Unidad Penal de Batán.

