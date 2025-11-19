Adultos mayores participaron de una jornada recreativa en Mar del Plata

Días pasados, un grupo de adultos mayores que asiste regularmente a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de nuestra ciudad participó de una enriquecedora salida recreativa en el marco del programa provincial “Conociendo el Mar”.

La propuesta fue organizada de manera articulada entre la Secretaría de Desarrollo Social, Turismo y Deporte de nuestra ciudad y Turismo de la Provincia de Buenos Aires.

Las actividades estuvieron coordinadas por la Lic. Gabriela Landa, quien acompañó al grupo durante toda la jornada.

La experiencia comenzó alrededor de las 9 de la mañana en la Delegación de Turismo de Mar del Plata, donde fueron recibidos y realizaron una primera aproximación a la historia y atractivos de la ciudad.

Luego, los participantes recorrieron las instalaciones del Teatro Auditorium, donde disfrutaron de una completa visita guiada. Finalizado ese espacio, se dirigieron hacia el Museo MAR, donde participaron de un recorrido especialmente preparado para ellos.

Posteriormente, el grupo compartió un almuerzo en el propio Teatro Auditorium para luego continuar con un city tour por la zona costera. Entre las 14:30 y las 15:30 visitaron el Puerto de Mar del Plata, recorriendo la banquina de pescadores, observando lobos marinos, barcos y los principales puntos de interés como Punta Mogotes y el Faro de la Memoria. El paseo incluyó tiempo para fotografías y la posibilidad de disfrutar el paisaje desde distintos miradores.

La jornada concluyó alrededor de las 16 en la zona de Playa Bristol o Plazoleta de las Américas (Paseo Dávila), donde tuvieron un espacio de esparcimiento y despedida antes de emprender el regreso a Balcarce.