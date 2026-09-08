Afiliados contarán con atención odontológica gratuita sin copagos ni bonos de IOMA

La secretaria general de la entidad, Xoana Martínez, y el odontólogo Diego López Escribano suscribieron un acuerdo que permitirá a los afiliados acceder a atención odontológica gratuita, sin copagos ni bonos de IOMA.

La prestación será absorbida íntegramente con fondos propios del gremio y estará destinada al afiliado titular, quedando excluidos los aportantes solidarios.

El nuevo beneficio contempla urgencias odontológicas, arreglos de piezas dentarias, extracciones y limpieza, permitiendo a los trabajadores acceder a estas prestaciones sin afrontar costos adicionales.

Además, aquellos afiliados que requieran una prótesis dentaria podrán abonarla a precio de costo, directamente en el Centro Médico de la entidad.

Desde el gremio destacaron que el acuerdo apunta a poner a disposición de los trabajadores los recursos de la organización y remarcaron que “cada aporte llega a nuestros afiliados”.

En ese sentido, señalaron que la iniciativa cobra especial importancia ante las dificultades existentes para acceder a profesionales que atiendan a través de IOMA. “Nos gratifica saber que, en un escenario complejo donde es prácticamente imposible acceder a un profesional con la cobertura de IOMA, nosotros lo podemos hacer posible sin copagos ni bonos”, expresaron.

Los turnos para acceder a la prestación comenzaron a otorgarse desde este lunes y pueden solicitarse comunicándose al 472277.