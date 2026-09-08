San Francisco y Las Nazarenas concretan este martes su cuarta venta en conjunto

Las cabañas San Francisco, de Francisco López y Hnos. S.A., y Agropecuaria Las Nazarenas, de Jorge Collinet, llevarán adelante este martes su cuarta venta en conjunto, con una destacada oferta de genética Angus y Hereford. La subasta se desarrollará en las instalaciones feria de la Sociedad Rural de Balcarce.

La jornada comenzará con un almuerzo previo y, a partir de las 14, se pondrá en marcha la venta, que estará a cargo de la firma martillera Horacio San Martín y Cía. S.A., con el martillo de Ricardo Arzoz. La subasta cuenta con el auspicio de las asociaciones de criadores de las respectivas razas.

En esta nueva edición, San Francisco Ganadera / Angus, de Francisco López y Hnos. S.A., ofrecerá 21 toros Puros Controlados negros y colorados, además de 20 vaquillonas MAS y Base, paridas y al parir, y 32 vacas MAS generales, preñadas.

Por su parte, Agropecuaria Las Nazarenas pondrá a consideración de los compradores un toro S/ Polled Hereford, 19 toros Puros Registrados Polled Hereford y 10 vaquillonas Puras Registradas preñadas, con parición prevista para marzo de 2027.

La propuesta reúne una importante selección de reproductores y vientres de ambas razas, consolidando una venta que ya se convirtió en una cita destacada para productores interesados en incorporar genética de calidad a sus rodeos.

Además, ambas cabañas ofrecerán un amplio abanico de beneficios y alternativas de pago, con el objetivo de facilitar las operaciones y acompañar a los compradores durante la jornada.