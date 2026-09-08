Kevin Gómez se medirá ante Santiago Fernández por el título nacional de los supermedianos

El boxeador balcarceño Kevin Gómez tendrá una de las grandes oportunidades de su carrera profesional el próximo 19 de septiembre, cuando se enfrente a Santiago Fernández por el Título Nacional Argentino de los Supermedianos, categoría de hasta 76,205 kilos (168 libras).

Gómez llega a la pelea con su condición de invicto y buscará dar un paso importante en su carrera, intentando conquistar por primera vez un cinturón como profesional.

Enfrente estará Santiago Fernández, representante de General Rodríguez, quien cuenta con experiencia y oficio dentro del campo rentado. El bonaerense, además, acumula antecedentes de combates de alto voltaje en escenarios de Canadá y Colombia.

El enfrentamiento tendrá así dos protagonistas con objetivos diferentes: mientras Fernández intentará volver a la victoria, el balcarceño irá por su primer título profesional y por mantener su condición de invicto.

La pelea del 19 de septiembre aparece como un desafío de máxima exigencia para Gómez, que buscará coronar su trayectoria con un cinturón nacional y continuar avanzando dentro de una de las categorías más competitivas del boxeo argentino.

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