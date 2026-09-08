Víctor Tonelli analizará el presente de la ganadería en Balcarce

Además de la genética de punta que será presentada en la pista, el remate conjunto de San Francisco Ganadera / Angus y cabaña Las Nazarenas tendrá este martes otro atractivo: la presencia del reconocido analista ganadero Víctor Tonelli.

El especialista brindará una charla este martes a partir de las 12, en el Salón Cincuentenario de la Sociedad Rural de Balcarce, donde abordará las perspectivas y desafíos que atraviesa actualmente el sector.

La exposición llevará como título “Oportunidades en la nueva era de la ganadería” y estará orientada a analizar el escenario actual de la actividad, las posibilidades que se presentan para los productores y las transformaciones que atraviesa el negocio ganadero.

La participación de Tonelli se desarrollará en el marco de la cuarta venta en conjunto de San Francisco Ganadera / Angus, de Francisco López y Hnos. S.A., y Agropecuaria Las Nazarenas, de Jorge Collinet, que posteriormente tendrá como escenario las instalaciones feria de la entidad ruralista.

De esta manera, la jornada combinará el análisis de la actualidad ganadera con una importante oferta de genética Angus y Hereford, en una propuesta destinada a productores y protagonistas de la actividad.