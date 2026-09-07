Presentaron un desfile a beneficio del Hogar “Dr. Ernesto L. Pinto”

Fue presentado oficialmente el desfile a beneficio del Hogar “Dr. Ernesto L. Pinto”, una propuesta que combinará moda, arte y solidaridad y que se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre, desde las 17, en la Casa del Bicentenario.

Durante la presentación, el titular de la Subsecretaría de Cultura y Educación, César Gustavo De Gerónimo, destacó la iniciativa y la participación de distintos sectores de la comunidad. “Es una linda actividad que reúne a muchas empresas, comercios locales y que en este caso unirá arte con solidaridad, una conjunción casi perfecta”, expresó.

La propuesta incluirá moda urbana, peinados, bailes y diferentes atractivos, con la participación de exponentes del género artístico que ofrecerán sus actuaciones de manera desinteresada para colaborar con el objetivo solidario.

Serán parte de la jornada Zaffiro, Las Hilanderas del Sudeste y La Valija de Sonia, además de maquilladoras y peinadores. También se entregarán regalos aportados por Question, de Mar del Plata.

Por su parte, Daniel Eymann agradeció a todas las personas que participan de la organización y recordó el trabajo que se viene realizando desde hace años con distintas iniciativas solidarias.

“Hace muchísimos años que venimos trabajando a beneficio, hay un montón de lugares que necesitan el apoyo de la gente de Balcarce y, en este caso, son los abuelos del ‘Pinto’”, señaló.

En ese sentido, explicó que la intención es mantener vigente la propuesta de “moda en movimiento”, con un desfile que tendrá como eje la ropa urbana y los distintos talles, además de generar un espacio para que quienes participen puedan disfrutar de la experiencia de subir a la pasarela.

Las entradas tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse en la peluquería de Daniel Eymann, ubicada en calle 16 casi 17.

Todo lo recaudado será destinado a la compra de distintos insumos necesarios para las personas que viven en el Hogar “Dr. Ernesto L. Pinto”.