Fue lanzada la Semana de EducoAgro con un homenaje a electricistas agrícolas y almacenes de campo

Como antesala de la Exposición Educativa Agropecuaria y Comercial EducoAgro, que se desarrollará del jueves al domingo próximos, el sábado se llevó a cabo una noche especial en el Museo Juan Manuel Fangio, destinada a reconocer a personas y familias que, a través de sus actividades, contribuyeron a forjar la identidad rural de Balcarce.

En esta oportunidad, el homenaje estuvo dirigido a electricistas mecánicos agrícolas y a propietarios y familiares de antiguos almacenes de campo del partido, comercios que en muchos casos fueron puntos de referencia y encuentro para las comunidades rurales y hasta contribuyeron a la formación de distintos parajes.

La actividad se enmarcó además en las celebraciones por los 150 años de San José de Balcarce y permitió poner en valor historias y protagonistas vinculados con el desarrollo productivo y social de la zona rural.

Los electricistas agrícolas homenajeados fueron Aníbal Horacio Mangone, Antonio Félix González, Pedro Vega y Rafael “Coco” Santamaría.

También recibieron un reconocimiento representantes de tradicionales almacenes de campo. Participaron Mirta Massa, por “La Aurora”; Edgardo Actis, por “El Activo”, del Cuartel II; Josefa Oddo, por “San Miguel”, del paraje Tres Esquinas; Trinidad Di Tullio, por “El Faro”, del paraje del mismo nombre; Ilda Esther Sáenz, por “El Cerro”, del paraje Juan Vincenty; y Claudio Caveda, de “Las Dos Naciones”, ubicado en el partido de Lobería.

Cada uno de los homenajeados recibió un obsequio y un certificado como reconocimiento por su trayectoria y el aporte realizado a la comunidad rural.

La jornada tuvo además un cierre de camaradería, con un ágape compartido en familia en el café Flecha de Plata, dando marco a un encuentro que buscó recuperar y destacar parte de la historia productiva y social que forma parte de la identidad de Balcarce.

De esta manera quedó formalmente lanzada la Semana de EducoAgro, que tendrá como actividad central la Exposición Educativa Agropecuaria y Comercial, prevista para desarrollarse desde este jueves y hasta el domingo.