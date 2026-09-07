El ciclismo balcarceño fue protagonista en una nueva edición del “Desafío de los Leones”

Este domingo se desarrolló la octava edición del “Desafío de los Leones”, una competencia que volvió a convocar a una importante cantidad de ciclistas de Balcarce y de distintas ciudades de la región.

La jornada tuvo como principales protagonistas a los representantes balcarceños, que lograron quedarse con numerosos podios y ocuparon los primeros lugares de la clasificación general y de las diferentes categorías.

En la clasificación general, Pablo Fioritti y Hernán Donofrio se quedaron con el mejor tiempo de la competencia. El segundo lugar fue para los tandilenses Rubén y Martín Chiacchio, mientras que Abdías Lescano y Jonathan Dipierro, de Balcarce, completaron el podio.

Para Dipierro, además, la competencia tuvo un significado especial, ya que sirvió como carrera de preparación de cara a su participación en el próximo Mundial.

Los resultados por categorías

En Caballeros B, la victoria quedó en manos de Abdías Lescano y Jonathan Dipierro. El segundo puesto fue para los marplatenses Matías Odriozola y Cristian Giuliano, mientras que el tercer lugar correspondió a Patricio Calandra y Walter Espinosa. También participaron Ezequiel Dapia, de Los Pinos, y Emiliano Magaz.

En Caballeros C, Pablo Fioritti y Hernán Donofrio se quedaron con el primer puesto. Jesús Maldonado y Mario Díaz finalizaron quintos, mientras que Andrés Noya y Diego Benavidez ocuparon la sexta posición.

Dentro de Caballeros D, Miguel Menconi, de Pila, y Carlos Riccillo fueron los ganadores. Ricardo López y Eduardo Pinilla finalizaron séptimos, mientras que Marcos Ferreyra y José Olivares terminaron décimos.

En Caballeros E, el primer puesto fue para Raúl Colella y Marcelo Colavita.

Entre las damas, en la categoría Damas A, Julieta Montero y Tamara Riva finalizaron en la quinta posición.

En Individual Caballeros A, el podio fue completamente destacado para los representantes locales, con Nicolás Gugliotta en el primer lugar, Enzo López segundo y Agustín Etchevarne tercero.

En Individual Caballeros B, Lucas Peralta alcanzó el segundo puesto, mientras que en Individuales Damas, Lidia Márquez se quedó con la victoria