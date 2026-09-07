Violenta colisión entre un auto y una moto: un motociclista fue hospitalizado

Poco antes de las 12 de este lunes se registró una violenta colisión entre un Fiat Mobi y una motocicleta Yamaha FZ de 200 cc.

Como consecuencia del impacto, el Fiat se desplazó varios metros sobre la vereda hasta finalizar su recorrido contra una planta. Afortunadamente, al momento del siniestro no transitaban peatones por el sector, por lo que no se registraron otras personas afectadas.

El conductor de la motocicleta resultó herido y recibió asistencia en el lugar. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal Felipe A. Fossati para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron agentes de Tránsito y efectivos de la Policía Comunal, quienes intervinieron en el operativo y las actuaciones correspondientes.