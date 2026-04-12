Afiliados de IOMA se movilizan en el marco del COSAPRO y apuntan contra la obra social

Afiliados de IOMA se concentrarán el próximo miércoles 15 a las 11 frente al Hotel Provincial, en el marco del Congreso Provincial de Salud 2026 (COSAPRO), para visibilizar la crítica situación que aseguran atravesar dentro de la obra social.

La convocatoria se realiza bajo el lema “La corrupción se impone sobre la vida” y busca exponer públicamente la falta de prestaciones en distintos ámbitos, así como la interrupción de tratamientos, especialmente en pacientes oncológicos. Desde la organización denunciaron un “escenario de abandono” que impacta de manera directa en la calidad de vida de miles de afiliados.

La protesta tendrá lugar en simultáneo con el desarrollo del COSAPRO, encuentro que reúne a autoridades sanitarias y representantes de los 135 municipios bonaerenses. En ese contexto, los manifestantes pretenden que los funcionarios escuchen de primera mano los reclamos y las problemáticas que, según sostienen, se repiten a diario.

Además, la movilización se llevará adelante ante la presencia del gobernador Axel Kicillof, a quien apuntan como uno de los principales responsables políticos de la situación.

En un comunicado difundido en las últimas horas, los afiliados señalaron que la crisis responde a años de deficiencias estructurales en el sistema. Entre los principales puntos, mencionaron la falta de prestaciones básicas, la escasez de insumos esenciales para cirugías y las demoras o interrupciones en tratamientos clave, lo que agrava aún más el panorama sanitario.