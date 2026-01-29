Agresión familiar: un individuo de 34 años aprehendido

Personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce intervino este miércoles por la tarde en un grave hecho de violencia familiar ocurrido en una vivienda ubicada en calle 5 al 60.

El procedimiento se inició a las 16:15 horas, a partir de un llamado recibido a través del Centro de Operaciones Municipal, que alertaba sobre una confrontación entre dos hombres y la posible existencia de una persona herida con un arma blanca. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un joven de 27 años presentaba una herida punzocortante debajo del tórax, quien manifestó haber sido agredido por su hermano, el cual se había retirado del domicilio tras el ataque.

Ante esta situación, se desplegó un operativo cerrojo que permitió, minutos después, la aprehensión del presunto agresor, un hombre de 34 años, en la zona de calles 18 entre 3 y 5.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal, donde el médico de guardia informó la necesidad de una intervención quirúrgica para evaluar la gravedad de la lesión. Posteriormente, el cirujano interviniente precisó que la herida se localizaba en la región del epigastrio, sin compromiso de órganos abdominales. El paciente permanece sedado y en estado reservado por un período estimado de entre 24 y 48 horas, no encontrándose en condiciones de prestar declaración.

Mantenida la comunicación con la UFI Descentralizada de Balcarce, a cargo del doctor Rodolfo Moure, se dispuso inicialmente la aprehensión del agresor por el delito de lesiones graves calificadas por el vínculo. No obstante, en función de la evolución clínica informada, el fiscal ordenó que el imputado recupere la libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal, continuando las actuaciones judiciales correspondientes.