Preocupación por afiliados de Accord Salud: cierre de sedes, falta de pagos y tratamientos interrumpidos

La situación de los afiliados a Accord Salud genera creciente preocupación en Balcarce y la región, en un contexto marcado no solo por el cierre del espacio físico en Mar del Plata, sino también por la falta de pago a prestadores, lo que impacta directamente en la continuidad de la atención médica.

Según pudo relevar Puntonueve Noticias, la deuda con centros asistenciales derivó en distintos escenarios: en algunos casos, se optó por la reprogramación de turnos hasta tanto la obra social regularice los pagos, mientras que en otros directamente se suspendió la atención, dejando a numerosos pacientes sin cobertura efectiva.

El panorama se agrava por las dificultades en la comunicación con la empresa. Si bien Accord Salud dispone de un Call Center que funciona de lunes a viernes de 8:30 a 19:30, a través del número (11) 5263-5056, muchos afiliados aseguran no haber logrado contactarse, lo que incrementa la incertidumbre y la falta de respuestas.

En este contexto, Radio Puntonueve dialogó con la referente de la Defensoría del Pueblo, Fernanda Ruzza, quien advirtió sobre las complicaciones que atraviesa el organismo para asistir a los usuarios. “Desde el cierre del espacio físico en Balcarce y Mar del Plata, se ha complejizado nuestra labor. Ya no contamos con los contactos directos que teníamos cuando la oficina funcionaba y podíamos actuar como canal de diálogo. En este último tiempo se ha dificultado nuestra tarea”, explicó.

Además, este medio pudo confirmar situaciones especialmente sensibles, como la interrupción de tratamientos de quimioterapia en pacientes de Balcarce que se atendían en Mar del Plata, así como la negativa de atención en clínicas que anteriormente brindaban cobertura.

El escenario actual expone a los afiliados a un sistema fragmentado, con demoras, falta de respuestas y prestaciones interrumpidas, en un momento donde la continuidad de los tratamientos resulta clave para la salud de los pacientes.