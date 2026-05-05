Karting: Nicolás Girotti volvió a la victoria en Lobería

Con 77 máquinas en pista, el Karting Regional desarrolló en el circuito del Club Jorge Newbery, en Lobería, la segunda fecha del campeonato 2026 de todas sus categorías, que había sufrido tres suspensiones a consecuencia del mal tiempo, lo que retrasó en casi un mes la realización de esta jornada.

En el balance de la delegación balcarceña quedó la gran victoria de Nicolás Girotti en la categoría 150 c.c. Súper Master. También pudieron subir al podio Ezequiel Juárez (2° en 150 c.c. Master) y Enzo Bazán Marín (3° en Promocional Escuela).

ENZO BAZAN MARIN

Fue parte de la categoría Promocional Escuela, que reunió 6 protagonistas. En su segunda incursión oficial en la divisional mostró avances respecto del debut. Quedó 3° en clasificación y el mismo puesto ocupó en la prefinal. En la final mantuvo un buen ritmo para terminar en la tercera posición, detrás de Valentino Gómez y Lorenzo Urban. Atienden el karting Maximiliano Bazán, Girotti y Joel Ibarrieta.

JUAN CRUZ TAMBASCIO

Venía de ganar en el arranque del año en la Junior, pero no pudo repetir el funcionamiento en Lobería, donde la categoría reunió 8 pilotos. En clasificación quedó 3° y ya se había observado una merma en el rendimiento del karting. En la serie también arribó 3°. Para la final cambiaron la multiplicación y no dio el resultado esperado porque le costaba mucho al karting la salida de las partes trabadas. Luego de la carrera comprobaron que se había roto un resorte de válvulas. Terminó 4° en la final y sumó puntos que le permiten mantenerse al frente del campeonato. El ganador fue Joaquín Ardiles, seguido de Thiago Parrondo y Juan Pedro Garín.

ULISES BASTERRECHEA

También estuvo presente en la categoría Junior. En las pruebas de clasificación quedó 7°, fue 5° en la prefinal y debió abandonar en la competencia final.

EZEQUIEL JUAREZ

Compitió en la categoría 150 c.c. Master, que tuvo 21 protagonistas. Venía de ganar en el arranque del año y en Lobería sostuvo el protagonismo. En clasificación quedó 5°. En la prefinal terminó segundo, apenas a 336/1000 de Franco Meira. La final la largó desde el cuarto lugar. Fue una carrera con mucha lucha y en medio de ese desarrollo pudo avanzar hasta la segunda posición. Luchó por la victoria durante varias vueltas y en la parte decisiva prefirió no arriesgar y conservar el segundo puesto priorizando el campeonato. Ganó Mariano Barrios y Ezequiel Juárez lo escoltó a solamente 847/1000. Fue tercero Franco Meira. El karting es atendido por Fabio y Manuel Figueiras en el chasis, con los motores de Abel y Franco Meira.

JUAN MANUEL MARTORELLO

Otro de los representantes en la categoría 150 c.c. Master. En las pruebas de clasificación quedó 6°. Pudieron mejorar el funcionamiento del karting en relación al inicio del torneo. En la serie quedó 3° y en la final marchaba en la sexta posición cuando sufrió un toque que lo dejó en la última posición. Sin posibilidades de luchar por puestos de relevancia se dedicó a girar con buenos tiempos, pensando ya en lo que viene. Terminó 16°.

HERNAN GOYENECHE

Un fin de semana con poco para rescatar en la 150 c.c. Master, con un funcionamiento del karting que estuvo por debajo de lo esperado. En clasificación fue 13° y en la prefinal recibió un toque que lo retrasó y llegó 5°. Largó en el puesto 15 la final y finalizó 12°. El karting tiene un chasis nuevo al que no le pueden encontrar algunos detalles para mejorar el rendimiento. Tienen previsto hacer algunos cambios y probar antes de la próxima fecha.

MATIAS LENCINA

Otro de los balcarceños que había arrancado con triunfo, en este caso en la 150 c.c. Senior, que llevó a Lobería 22 protagonistas. Tuvo algunos problemas con el chasis y eso le impidió estar más cerca en la lucha por la punta. Fue 9° en clasificación y en la prefinal arribó 3°. Largó la final desde el puesto 9 y avanzó hasta el cuarto lugar, le que le permitió sumar buenos puntos para ubicarse segundo en el campeonato. El ganador de la final fue Enzo Pineda y completaron el podio Agustín Bailone y Juan Martín Carli.

BAUTISTA IANNI

También presente en la 150 c.c. Senior. En las pruebas de clasificación quedó en el puesto 11; en la prefinal tuvo que abandonar y en la final largando desde el fondo avanzó hasta el puesto 13.

AGUSTIN RASTELLI

Tuvo un fin de semana con buenas y malas en su paso por la 150 c.c. Master. No arrancó bien en clasificación, donde quedó 13°. Se recuperó en la prefinal, donde tras largar en el puesto 5 avanzó y terminó segundo, detrás de Agustín Bailone. En la final largó desde el puesto 6 y venía en esa posición cuando en el transcurso de la segunda vuelta a la salida de la curva 2 chocó las gomas de contención, el chasis se torció y se le complicó el resto de la carrera. De todas formas, pudo terminar y llegó en el puesto 14.

NICOLAS GIROTTI

Buen arranque de temporada, ya que tras el segundo puesto en su final en Rauch, el pasado fin de semana se llevó una valiosa victoria en la 150 c.c. Súper Master para anotarse como firme aspirante a la lucha por el campeonato. En las pruebas de clasificación, entre 20 protagonistas, fue 4°. En la prefinal largó segundo y en una interesante lucha con Fernando Di Stéfano finalmente se quedó con el triunfo. En la final largó desde el segundo lugar y en la quinta vuelta se hizo dueño de la punta. Tuvo que batallar mucho para defender la posición, con un chasis que mejoró respecto de lo que había mostrado en el debut. Se quedó con la victoria por apenas 461/1000 por sobre Raúl Tambusa y fue tercero César Araujo.

ARIEL GRAVE

Siempre animador en la 150 c.c. Súper Master arrancó con el segundo lugar en las pruebas de clasificación. Luego se impuso en su prefinal, que fue la más rápida, lo que le permitió largar la final desde el lugar de privilegio. Era líder, con una tranquilizadora ventaja sobre el resto, hasta que cometió un error en la “ese” antes de llegar a la última curva, hizo medio trompo, volvió a pista y en esa situación lo superó Nicolás Girotti. Siguió con Girotti la lucha por la vanguardia, hasta que apareció en escena un rezagado, Girotti lo pasó pero le quedó de “tapón” a Grave, que debió tirarse al pasto para superarlo, lo que lo hizo caer al 4° lugar, que fue su posición definitiva.

HORACIO GOYENECHE

El más veterano de la categoría sigue dando pelea. Por cuestiones laborales no pudo probar el viernes y el sábado hubo dos tandas breves de entrenamiento que no le alcanzaron para entrar en ritmo de competencia, ya que hacía más de 7 meses que no corría y tampoco pudieron trabajar mucho sobre el karting. En clasificación quedó 19°. La divisional se muestra muy pareja y todo el fin de semana tuvo una diferencia sobre el resto que no la pudo achicar. En la serie finalizó 6° y en la final mantuvo el ritmo, llegó en el puesto 14, tal como había largado.

FERNANDO DI STEFANO

Arrancó con buen rendimiento el 2026. Lo había demostrado en la primera fecha en Rauch, donde terminó 3°, y en Lobería con un karting con buen potencial y un firme manejo se transformó en principal animador de la 150 c.c. Súper Master. Fue el más rápido en las pruebas de clasificación y peleó palmo a palmo con Nicolás Girotti por el triunfo en la primera prefinal, donde terminó segundo. En la final se mantuvo en el grupo puntero, en una interesante lucha que incluyó también a Grave, Girotti, Tambusa y Araujo. Llegó a estar en la cuarta posición y en medio de esa atractiva competencia terminó en el sexto puesto.

PROXIMA FECHA

La próxima realización del Karting Regional será el 24 de mayo, en Coronel Vidal, con pilotos invitados en algunas de las divisionales.