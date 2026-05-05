Preocupación por hechos de vandalismo y robos en el Cementerio Municipal: se radicó denuncia

A poco más de un año y medio de un importante intento de robo en la necrópolis local, el Cementerio Municipal vuelve a estar en el centro de la escena tras registrarse nuevos hechos de vandalismo que generan inquietud entre los vecinos.

Cabe recordar que en aquella oportunidad, delincuentes habían sustraído placas y objetos de cobre con la intención de comercializarlos en un “supuesto” mercado negro. Sin embargo, el rápido accionar de las autoridades del Cementerio, encabezadas por su responsable Cristian Bedogni, junto a la Policía Comunal, permitió detectar a los intrusos dentro del predio fuera del horario de apertura. En ese operativo se incautaron bolsas con elementos ya preparados para ser retirados, evitando así un robo de gran magnitud. Posteriormente, las placas fueron restituidas a sus propietarios.

En esta ocasión, la situación presenta características distintas pero igualmente preocupantes. Vecinos que se acercaron en los últimos días al Cementerio advirtieron daños materiales en distintos sectores. Entre los principales hechos denunciados se encuentran la rotura de floreros y la sustracción de piezas de fundición que sostienen los recipientes plásticos destinados a las flores. En algunos casos puntuales, también se detectó el faltante de placas.

Puntonueve Noticias dialogó con Cristian Bedogni, quien brindó detalles sobre la problemática actual. “Estos hechos comenzaron a registrarse durante el fin de semana. A medida que van pasando los días, vamos recibiendo la inquietud por parte de vecinos que se han visto afectados emocionalmente ante la desaparición o rotura de floreros. Por el momento no hemos recibido quejas sobre el faltante de placas, aunque sí observamos que algunas faltan”, explicó.

Ante este panorama, desde la administración del Cementerio se dio aviso al área de Obras Públicas, de la cual depende el predio, y se radicó la correspondiente denuncia en la Estación de Policía Comunal. Asimismo, vecinos damnificados también realizaron presentaciones formales por los robos y daños sufridos.

En cuanto a posibles medidas preventivas, Bedogni adelantó que se evalúa la instalación de cámaras de seguridad en sectores estratégicos. No obstante, reconoció las limitaciones de esta herramienta: “Estamos tratando de poner cámaras, aunque esto no será la solución al problema, ya que al Cementerio se entra muy fácil. La idea es colocarlas en puntos específicos para tratar de controlar aún más la situación”, concluyó.