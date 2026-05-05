Petruccelli presentó proyecto de rechazo a la eliminación de «zona fría»

El concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, elaboró un proyecto de resolución en el que manifestó su rechazo a la eventual eliminación del régimen de subsidio por “zona fría” en el servicio de gas natural para el Partido de Balcarce.

En la iniciativa, idéntica a la presentada por el edil en 2014 junto a la Liga de Amas de Casa Consumidores y Usuarios, le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que garantice la continuidad del mencionado régimen, reconociendo su carácter de derecho derivado de las condiciones geográficas y climáticas propias de Balcarce.

Según el concejal, el régimen de “zona fría” constituye una política pública esencial destinada a compensar las desigualdades estructurales derivadas de las condiciones climáticas adversas en distintas regiones del país.

En ese contexto, asegura que Balcarce se caracteriza por presentar temperaturas significativamente bajas durante gran parte del año, con inviernos rigurosos que demandan un uso intensivo del servicio de gas natural para calefacción.

Según proyecciones, la eventual eliminación del régimen de zona fría, implicaría un incremento aproximado del treinta por ciento (30%) en las tarifas, generando un impacto económico significativo y negativo en los hogares del distrito.

“El acceso al gas en condiciones justas y razonables no constituye un beneficio discrecional sino un derecho básico, directamente vinculado a la salud, el bienestar y la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, dice la resolución.