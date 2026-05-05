En Cultura este sábado se presentará «El cocinero Champiñón»

Este sábado, a la hora 17 y en la Casa del Bicentenario, se presentará la obra “El cocinero Champiñon”, a cargo de la artista Gabriela Farace.

“Está orientado a todas las familias, a los niños, a los jóvenes que quieran venir, a todos. El arte es un alimento para el alma, así que bienvenidos y bienvenidas sean, los esperamos aquí. Es para toda la familia, la obra es el juego, lo cotidiano, compartir con todos, el arte y los títeres no tienen edad. Los títeres siempre están en comunicación con el público, en juego y van a estar participando con la gente”, destacó Farace.

También protagonistas tales como un comensal, un mozo y animales varios, entre otros, tendrá esta obra cuyo autor es Pepe García.

El tanto, el titular de Cultura, César Gustavo de Gerónimo, dio a conocer que la entrada será libre y gratuita, persiguiendo un fin solidario con la donación por parte del público de artículos de limpieza, en beneficio de la Sociedad de Protección a la Infancia, que además pondrá a disposición un buffet.