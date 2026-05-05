Se llevará a cabo una caminata inclusiva

El próximo 9 de mayo, de 11 a 12:30, se llevará a cabo una actividad de running y caminata destinada a personas ciegas o con disminución visual en el Geoparque Pun Antü, ubicado en calles 47 y 48.

La propuesta tiene como objetivo promover la inclusión a través del deporte y generar un espacio de encuentro accesible para todos los participantes.

La iniciativa es emprendida de manera conjunta por la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 32 “Lidia Gallino de Camino”.

En caso de lluvia la actividad será postergada.