martes 5, mayo, 2026

Se llevará a cabo una caminata inclusiva

El próximo 9 de mayo, de 11 a 12:30, se llevará a cabo una actividad de running y caminata destinada a personas ciegas o con disminución visual en el Geoparque Pun Antü, ubicado en calles 47 y 48.

La propuesta tiene como objetivo promover la inclusión a través del deporte y generar un espacio de encuentro accesible para todos los participantes.

La iniciativa es emprendida de manera conjunta por la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 32 “Lidia Gallino de Camino”.

En caso de lluvia la actividad será postergada.

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